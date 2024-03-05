الجيش الإسرائيلي يزعم: قتلنا حوالي 20 إرهابيا ودمرنا أكبر نفق لحماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن هجمات القناصة والدبابات والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل "حوالي 20 إرهابيا" في الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، كما أعلن أنه دمر أكبر نفق لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قد تم أيضا مهاجمة أكثر من 50 هدفا تابعا لحركة حماس، من بينها منصات للإطلاق ومستودعات أسلحة وأنفاق، وغيرها من البنية التحتية العسكرية.

وكتب الجيش الإسرائيلي على قناته على تطبيق "تليجرام" أنه خلال العمليات التي جرت في الجزء الغربي من خان يونس، والقائمة منذ أسابيع، "اعتقلت القوات العشرات من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي، الذين اختبأوا بين المدنيين وحاولوا الفرار من المنطقة".

ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم بشكل مستقل.

وقال الجيش اليوم الثلاثاء، إنه خلال الأسابيع الماضية تم فحص وتفكيك النفق الذي له عدة أفرع، والذي عُثر عليه شمال قطاع غزة في منتصف ديسمبر الماضي.

ما نشر الجيش مقاطع فيديو تظهر أجزاء من النفق يتم تفجيرها، وقيام القوات بضخ الأسمنت في القطاعات الأخرى. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

قال الجيش الإسرائيلي إن المركبات كانت تستطيع المرور عبر النفق، الذي يمتد لمسافة أكثر من أربعة كيلومترات ويبلغ عمقه 50 مترا.

أوضح الجيش الإسرائيلي أن النفق يقع على بعد 400 متر من معبر إيرز(بيت حانون) بين إسرائيل وغزة، ولكن لم يمتد إلى الأراضي الإسرائيلية.

ويتردد أن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار، هو من قام ببناء النفق.

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي- اليوم الثلاثاء، ثمانية إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على قطاع غزة، بالتعاون مع "دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال".

ووفق قناة "المملكة" اليوم، ضمت عمليات الإنزال ثلاث طائرات من نوع "سي 130" تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية.

واستهدفت المساعدات الإغاثية والغذائية عدداً من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

وقالت الأمم المتحدة اليوم، في جنيف إنها تدرس تزويد غزة بالغذاء جوا، بحسب ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وذكرت الأمم المتحدة أن الإنزالات الجوية ليست أكثر الطرق فعالية في إيصال الغذاء إلى الجوعى، لكن تتم عرقلة وصول الشاحنات؛ بسبب عدم إصدار إسرائيل تصاريح كافية.

ودخلت قطاع غزة في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس الجاري ما بين 100 و130 شاحنة يوميا، مقارنة بما يربو على 500 شاحنة قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.