استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اُستشهد، اليوم الثلاثاء، الطفل محمد هشام شحادة (16 عاما)، والذي كان أصيب عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها، قبل قليل، باستشهاد الطفل شحادة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».

وكانت مصادر محلية أفادت لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان.

بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بحدوث عملية طعن عند دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وأشارت إلى إصابة جندي في عملية الطعن قرب مستوطنة يتسهار، قائلة إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ.