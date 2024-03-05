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العراق: القبض على 3 إرهابيين في بغداد ونينوى

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 4:47 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في محافظتي بغداد ونينوى.

وذكرت خلية الاعلام الأمني، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، أنه "من خلال كمائن محكمة ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام الإرهاب في قضاء أبو غريب ومدينة الموصل وناحية حمام العليل".

وأشارت إلى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها"، لافتا إلى أنه "تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".


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