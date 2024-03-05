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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط انقطاع المياه عن مناطق (عزبة حسونة بكفر المنازلة - عزبة النواورة بكفر سليمان)، اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء حتى الساعة 1 ظهر اليوم نفسه، لمدة 4 ساعات.

وأرجعت الشركة، في بيان، الانقطاع نظرا لتركيب أجهزة قياس التصرف على خط 450 مم بكفر سعد.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، بحسب البيان.