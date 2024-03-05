العسومي: موريتانيا تمثل جسرا مهما في تعزيز العلاقات العربية الإفريقية

استقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت، رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، وذلك على هامش الدورة 18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بأبيدجان.

تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والمستجدات على الساحة العربية، خاصة القضية الفلسطينية والتطورات الجارية بقطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث أكدا أن الصمت الدولي المخزي تجاه هذه المجازر يشكل أكبر جريمة ضد الإنسانية.

وخلال اللقاء، أكد "العسومي" أن الجمهورية الموريتانية الإسلامية تمثل جسراً مهماً في تعزيز العلاقات العربية الأفريقية، مشيداً بما حققته من إنجازات تنموية بقيادة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية، وما تبذله من جهود حثيثة لدفع منظومة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية.

وأشار، وفقا لبيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن ما تتمتع به موريتانيا من مكانة قوية ومتميزة في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي يساهم بشكل كبير في خدمة القضايا العربية، مشدداً على الحاجة الملحة في الوقت الحالي لتنسيق جهود التعاون في عالمنا العربي والإفريقي والإسلامي لتحقيق ثقل سياسي للقضايا العربية في كافة المحافل الدولية.

وبدوره، ثمن رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية الدور الهام والفاعل الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، منوها في الإطار ذاته بالمبادرات الرائدة التي أطلقها البرلمان العربي لتدعيم المنظومة البرلمانية العربية.

وأكد حرصه على تعزيز التعاون مع البرلمان العربي لتعزيز آليات العمل العربي المشترك، خاصة في هذا الوقت الحساس الذي تمر به المنطقة العربية والتي تواجه فيه تحديات كثيرة.