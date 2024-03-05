لندن: الدبابة «تي-14 آرماتا» دخلت الخدمة في الجيش الروسي ولن يتم نشرها بأوكرانيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرجي تشيميزوف، صرح أمس بأن الدبابة القتالية الرئيسية الأكثر تقدما في روسيا "تي-14 آرماتا"، دخلت الخدمة في الجيش الروسي، ولكن لن يتم نشرها في أوكرانيا.



وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن تشيميزوف صرح بأن هذا يرجع إلى ارتفاع التكلفة التي تحد من تصنيع الدبابة "تي-14 آرماتا" على نطاق واسع.



وكانت الدبابة "تي-14 آرماتا" ظهرت لأول مرة في "يوم النصر" عام 2015، وتوقفت أثناء عملية تدريبية. وكان من المقرر أن يتم تسليم الدبابة القتالية لـ "جيش دبابات الحرس الأول" في عام 2021، ومع ذلك، فإنه من المستبعد جدا أن يتم تسليمها إلى أي وحدة في الخطوط الأمامية، بحسب ما ورد في التقييم.



وأضاف التقييم أنه قد تم رصد الجيل التالي من الدبابة القتالية الرئيسية أثناء القيام بتدريبات بجنوب روسيا في ديسمبر من عام 2022، وذكرت وكالات الأنباء التابعة للكرملين، أنها سيتم استخدامها في أوكرانيا.



وكان تشيميزوف أشار في تصريحاته خلال مقابلة خاصة أجراها مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الدبابة "أرماتا" تتفوق بكثير في وظائفها على الدبابات الموجودة، ولكنها باهظة الثمن.



وتعد "تي-14" (أرماتا) دبابة قتالية واعدة، حيث إنها مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد، ويمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل النار، كما أنها مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملليمترا "إيه 2ر82"، وقد تم تجهيزها بنظام الحماية "أفجانيت" النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع "مالاخيت".



وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.