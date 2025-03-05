مستشار ألمانيا المحتمل يجري محادثات مع أمين عام الناتو حول القدرة الدفاعية لأوروبا

أجرى مستشار ألمانيا المحتمل، فريدريش ميرتس، محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، حول القدرة الدفاعية لأوروبا.

وفي أعقاب الاجتماع، كتب ميرتس الذي يتزعم الاتحاد المسيحي، على منصة إكس اليوم الأربعاء:"يجب على ألمانيا وأوروبا الاستثمار بشكل كبير في القدرة الدفاعية الذاتية الآن. وهذا هو أفضل حماية لأمن أوروبا."

وبدوره، أكد روته أن قيادة ميرتس ستكون ذات "أهمية حاسمة". وكتب السياسي الهولندي على ذات المنصة أنه يجب على حلف الناتو أن يستثمر بشكل أكبر في مجال الدفاع، وزيادة إنتاج الأسلحة، ومواصلة دعم أوكرانيا.

يذكر أن روته تولى مهام منصبه كأمين عام للحلف في مطلع أكتوبر الماضي خلفا للسياسي النرويجي ينس ستولتنبرج.