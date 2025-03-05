إسبانيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

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أعرب وزير الخارجية الإسباني مانويل خوسيه ألباريس، عن ترحيبه بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أنها تسمح للفلسطينيين بالعيش بسلام على أرضهم.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، تأييد بلاده لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

Conversación con Mohammad Mustafa, PM y MAE @PalestinePMO. Ha trasladado agradecimiento por la posición de España. Apoyamos consolidación de alto el fuego en Gaza y entrada de ayuda. Saludamos el Plan Árabe de reconstrucción que permita a los palestinos vivir en paz en su tierra. — José Manuel Albares (@jmalbares) March 5, 2025

وأكدت القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في بيانها الختامي الثلاثاء، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كما شددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.

واعتبرت القمة أن الخطة التي قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة «خطة عربية جامعة»، وأكدت ضرورة العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، لمواجهة تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي.