رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تأييد بلاده للخطة العربية لإعادة إعمار غزة

رحب شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، باعتماد القمة العربية غير العادية مشروع إعادة إعمار قطاع غزة ورفضها لأية خطة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وأعرب شريف، في بيان بثته وكالة الأنباء الباكستانية، عن تأييد بلاده للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مجددا مطالبة باكستان للأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ قراراتها لحل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها.

واعتمدت القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" والتي عقدت أمس الثلاثاء، في القاهرة، الخطة المقدمة من مصر بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.