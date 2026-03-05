المفوضية الأوروبية: الصراع الإيراني لن يؤدي إلى موجة هجرة جماعية بفضل مراقبة تركيا للحدود

قالت المفوضية الأوروبية إن الصراع المتصاعد المتعلق بإيران من غير المتوقع أن يؤدي إلى موجة هجرة جماعية نحو أوروبا، مستشهدة بتطمينات من تركيا بشأن مراقبة الحدود.

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية نُشرت يوم الأربعاء، إن تركيا "أغلقت حدودها تجاه إيران"، مشيرا إلى محادثاته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأضاف برونر أن فيدان أكد له التزام تركيا بالاستمرار في التعاون القوي مع الاتحاد الأوروبي، وأن كلا الجانبين مهتمان بتعزيز التعاون أكثر.

وكان برونر صرح يوم الاثنين بأن السلطات لم تلاحظ بعد أي حركات كبيرة عند الحدود الخارجية لإيران، وأن الجهات المعنية تواصل مراقبة الوضع وتبقى على اتصال وثيق مع شركائها في الشرق الأوسط ومع المنظمات الدولية.