الإكوادور والولايات المتحدة تشنان عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعات الجريمة المنظمة

بدأت الإكوادور والولايات المتحدة عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعات الجريمة المنظمة في البلاد، بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي، دون أن تقدم أي من الحكومتين تفاصيل عن موقع العمليات أو نطاقها.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية في بيان مساء الثلاثاء إن الجيشين الأكوادوري والأمريكي شنا عمليات "في مثال قوي على التزام الشركاء في أمريكا اللاتينية والكاريبي بمكافحة آفة الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

وأظهر مقطع فيديو مدته 30 ثانية مرفق بمنشور على منصة إكس مروحية تحلق فوق مجموعة من الرجال يسيرون على الأرض، لكن الفيديو توقف دون الكشف عن مزيد من المعلومات حول الموقع.

وأضاف المنشور: "نقوم باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات الذين طالما سببوا الرعب والعنف والفساد للمواطنين في جميع أنحاء القارة" دون تقديم تفاصيل أخرى عن العمليات.