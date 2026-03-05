محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات ليالي رمضان الثقافية في مدينة الطور

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أمسية رمضانية ضمن احتفالات "ليالي رمضان الثقافية" بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، والتي جرى إطلاقها في إطار جهود المحافظة لتعزيز الوعي الثقافي والحفاظ على الهوية والتراث السيناوي، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائبة المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، وعلي حماد، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، ومنيرة فتحي، مديرة ثقافة جنوب سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع من أهالي المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عروض فنية واستعراضية قدمتها فرقة طور سيناء للفنون الشعبية، عكست التنوع الثقافي والتراثي للمحافظة، ولاقت تفاعلا واسعا من الحضور.

وأشاد المحافظ بالمستوى الفني المتميز للفرقة، مؤكدا أن ما قدموه يجسد صورة مشرفة للفن السيناوي الأصيل، ويعكس الجهد المبذول للحفاظ على الموروث الشعبي ونقله للأجيال الجديدة.

ووجه محافظ جنوب سيناء بصرف مكافأة مالية للفرقة تقديرا لتميز أدائها، مشددا على استمرار دعم المحافظة لكل الفرق والأنشطة الثقافية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء.