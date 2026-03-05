الصين تخطط لزيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير

تخطط الصين لزيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير مرة أخرى، حيث كشفت عن مقترح في افتتاحية مؤتمر الشعب الوطني اليوم الخميس يقضي بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7% ليصل إلى نحو 9ر1 تريليون يوان (275 مليار دولار).

وفي العام الماضي، زادت ميزانية الدفاع بنسبة 2ر7%.

وتملك الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة. ودفع الرئيس شي جين بينج نحو تحديث شامل للجيش منذ توليه المنصب في 2013، بهدف بناء "جيش من الطراز العالمي" بحلول عام 2049.

وتأتي هذه الزيادة في الميزانية في ظل توترات إقليمية مستمرة، لا سيما حول تايوان، التي تُدار ديمقراطيا منذ عقود وتطالب بها بكين كجزء من أراضيها. وأشار شي مرارا إلى أن إعادة التوحيد لن تُؤجل إلى أجل غير مسمى وقد تشمل استخدام القوة.

وكثفت الصين مؤخرا الضغوط العسكرية على تايوان من خلال تدريبات بحرية وجوية واسعة النطاق.