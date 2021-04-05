شنت فريق مراقبة الإغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة، حملات على 8 منشآت غذائية (مطاعم، وكافيهات، ومصانع، وأسواق) للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك استعدادا لشهر رمضان.



وأسفرت الحملات عن ضبط 32 كرتونة عسل نحل طبيعي، كل كرتونة بها 12 برطمان وزن البرطمان 900 جم بإجمالي وزن 345.6 كيلوجرام، والمنتج مجهول المصدر، كما تم إعدام 152 كيلو جرام ياميش رمضان، و120 لتر عصائر وخل أبيض.



وسحبت الحملات 18 عينة من ياميش رمضان، لإرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تحرير 5 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية، و9 محاضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لـ3 منشآت لعدم وجود ترخيص واتنين لوجود خطر داهم على الصحة العامة.