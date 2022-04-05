مندوب روسيا بالأمم المتحدة: حقائق حادثة بوتشا ستكشف خلال الساعات المقبلة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن حقائق كثيرة حول حادثة بوتشا ستكشف خلال الساعات المقبلة.

وقال نيبينزيا في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الروسي لم ولن يرتكب فظائع ضد المدنيين، وأن نظام كييف ينشر أكاذيبا عن بوتشا".

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة رفض بريطانيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية بـ "الشيء المشين".

وكانت روسيا دعت أمس الاثنين، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي للبحث في الاتهامات حول ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.