مبادرة جديدة للناتو تمهد الطريق لانضمام أوكرانيا للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن الحلف يريد تمهيد الطريق لانضمام أوكرانيا، المقرر، من خلال برنامج دعم جديد.

وقال ستولتنبرج، إن المبادرة التي من المقرر أن تستمر عدة سنوات، تهدف إلى مساعدة البلاد على تبني معايير الحلف والتمكين من التعاون المستمر.

وعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا لمدة يومين في بروكسل لضم فنلندا، ومناقشة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح ستولتنبرج، أن الخطة تعد علامة واضحة على أن الناتو يواصل الدعم طويل الأمد لكييف، لكنه لم يضع منظورا زمنيا محددا لانضمام أوكرانيا، ولم يحدد فترة استمرار البرنامج.

وأضاف ستولتنبرج أن موقف الناتو هو أن كييف ستصبح عضوا به، مشيرا إلى إعلان في قمة 2008 للحلف بشأن أوكرانيا وجورجيا.

وذكر إعلان الناتو "وافقنا اليوم على أن الدولتين ستصبحان عضوتين في الناتو".

واستبعد ستولتنبرج بصورة غير مباشرة انضمام أوكرانيا خلال الحرب، ذاكرا أن هناك شرطا مسبقا لعضوية الناتو وهو أن تنجو أوكرانيا من الحرب كدولة ديمقراطية مستقلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تركيز الولايات المتحدة ينصب على "عمل ما يجب لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي"، في إشارة لانضمام كييف للحلف.

وذكر دبلوماسيون في الناتو أن المحادثات تبحث في مراحلها الأولى برنامج دعم لمدة 10 سنوات، ومنح أوكرانيا حوالي 500 مليون يورو (545 مليون دولار) سنويا.