السفير حسام زكي: إسرائيل تنتهك حرمة المسجد الأقصى بشكل ممنهج وخطير

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن الاجتماع الطارئ الذى تعقد الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، يأتي كاستجابة سريعة ولازمة في مواجهة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها القدس الشريف ولا يزال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف زكي في تصريحات صحفية: "لقد انتهكت إسرائيل بشكل سافر وممنهج وخطير للغاية، مساء أمس الثلاثاء، حرمة المسجد الأقصى المبارك، في تحد سافر لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم زهاء 2 مليار نسمة، أي ربع قوام البشرية كلها.

وتابع: "لا شك أن ما حدث أيضًا يثير مشاعر غير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى، ومن ذوي الضمائر الحية، فلم تكن فلسطين قضية العرب المركزية فحسب، بل هي قضية الضمير الإنساني برمته ،قضية الحق والعدل في مواجهة الضيم والظلم".

ومضى قائلا: "انتهكت إسرائيل بجرم فعلها، حرمة المكان المقدس لدى المسلمين، المذكور في القرآن الكريم وفي شهر رمضان المبارك، لتضيف بذلك خطًأ جديدًا فوق أخطاء عديدة ومستمرة ومتكررة، بلا تدبر أو تنبه أو امتلاك الحد الأدنى من الوعي بخطورة مآلاتها على استقرار أوضاع ومصالح الجميع بما فيهم الإسرائيليين أنفسهم.

وتابع: "لكل من ألقى السمع، وله بعض البصيرة، سيظل الأقصى، بمساحته البالغة ١٤٤ ألف متر ،على مكانته السامقة في قلوب المسلمين، بالعالم بأسره، فهو جزء من عقيدتهم وتبيان لإيمانهم".

وأكد أن الأقصى سيظل عصياً على السيطرة من سلطات الاحتلال، ومحاولاتها التقسيم الزماني والمكاني له، فهو كان ولايزال وسيظل مكاناً حصرياً لعبادة المسلمين وحدهم ولا يحق لغيرهم مشاركتهم به، مشددا سيظل الأقصى قائمًا وشاهدًا عندما يحين الحين، وتقام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.