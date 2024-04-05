نظم كيان سند شباب الصعيد، بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، حفل الإفطار الجماعي لأعضاء الكيان وللقيادات الشبابية بالمحافظة، تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، والنائب حسانين توفيق عضو مجلس النواب.

حضر الفاعلية، مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية، والنائبة الدكتورة رشا المهدى عضو مجلس الشيوخ، وقيادات المديرية، والدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم أبو جبل رئيس كيان سند الصعيد ومحمود نصر منسق عام المنيا، وفاطمة الزهراء علي مدير الأمومة والطفولة بالديوان العام لمحافظة المنيا، والدكتور أحمد رشاد مدير الاتصال السياسي بالمحافظة، والكابتن سمية بهاء والدكتورة هبة أبو زيد وجاكلين سامى، وعددا من أمناء اللجان وأعضاء الكيان.



من جانبه، قال محمد علي عبد المنعم االمستشار الاعلامي والمتحدث بكيان سند، إن فكرة تنظيم حفل الإفطار، جاءت تكريما وتقديرا لأعضاء الكيان وللقيادات الشبابية نتيجة لجهودهم المبذولة للارتقاء بالكيان، ولم شمل الشباب، مؤكدا أن الكيان هو راعي وداعم لكل شباب المحافظة ويعمل تحت مظلة الدولة والقيادة السياسية ووزارة الشباب.



وأكد عبد المنعم، علي اهتمام وحرص القيادة السياسية بالشباب بقيادة الرئيس السيسي واهتمام وزارة الشباب والرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة والتنمية الشاملة في تحقيق آمال وطموح الشباب والدفع بهم في صنع القرار، مؤكدا علي دعم المديرية الكامل في تحقيق مطالب الشباب والاهتمام به رياضيا وثقافيا.



اختتم الحفل، بعروض فنية وتنورة الصعيدى، كما تم تكريم الكابتن سمية بهاء، لحصولها علي بطولة زايد في الرمح ولحصولها لبطولات عديدة بالمستوى الأول جمهورية في ألعاب القوى.