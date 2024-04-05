 سكرتير مساعد بنى سويف يتفقد موقف محي الدين بسبب شكاوى عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة - بوابة الشروق
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سكرتير مساعد بنى سويف يتفقد موقف محي الدين بسبب شكاوى عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة

حازم الخولى
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 2:51 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 2:51 م

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، موقف محي الدين لبحث شكوى بعض أهالي قرية بهبشين من عدم التزام بعض السائقين بتعريفة الأجرة.

وتابع سير العمل بالموقف والتأكد من انتظام العمل، وتم التأكيد على التزام السائقين بالتعريفة المقرره، وطالب السكرتير العام المساعد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة، موجها إدارة الموقف بتكثيف المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة علي يوسف رئيس مدينة ناصر وفواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف ومباحث مرور بني سويف وإدارة مواقف بني سويف.

جاء ذلك خلال تنفيذه لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشن حملات على المواقف بالمحافظة لتطبيق التسعيرة الجديدة بعد تلقى المحافظة شكاوى من المواطنين بعدم التزام والسائقين بتعريفة الأجرة.


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