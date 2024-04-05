زيمبابوي تعلن إطلاق عملة جديدة باسم زيج مضمونة بالذهب

في أحدث محاولة لوقف مسلسل تدهور قيمة عملتها المحلية الدولار الزيمبابوي، أعلنت زيمبابوي اليوم طرح عملة جديدة باسم زيج مضمونة بسلة عملات أجنبية والذهب.

وقال جون موشايافانهو، محافظ البنك المركزي الزيمبابوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة هراري اليوم الجمعة، إن اسم زيج هو اختصار لعبارة ذهب زيمبابوي "زيمبابوي جولد" وسيتم إطلاقها في 8 أبريل بقيمة أولية تعادل 13.56 زيج لكل دولار أمريكي، مع سعر فائدة جديد يبلغ 20%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن سعر الفائدة على ودائع الدولار الزيمبابوي القديم يبلغ 130% وهو أعلى سعر فائدة رئيسية في العالم. وقال محافظ البنك المركزي إنه سيتم تحويل الدولارات الزيمبابوي إلى زيج فورا.

وأضاف: "نريد عملة محلية قوية ومستقرة في هذه الدولة، لن يفيد أن تتم طباعتها في صورة أوراق نقدية. بالتأكيد لن يحدث هذا تحت رئاستي".

يذكر أن هذه هي المرة السادسة منذ 2008 التي تطرح فيها زيمبابوي عملة جديدة لاحتواء تدهور قيمة العملة المحلية ومكافحة التضخم المرتفع الذي وصل إلى 500 مليار في المئة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ولتعزيز الطلب على الزيج الزيمبابوي تعتزم الحكومة إلزام الشركات بتسوية 50% على الأقل من التزاماتها الضريبية بالعملة الجديدة، بحسب البنك المركزي.