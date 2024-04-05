ضبط متهمة ببث فيديوهات منافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث حماية الآداب العامة، التابع لقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على إحدى السيدات، لها معلومات جنائية مُسجلة، مقيمة في محافظة الإسكندرية؛ لاتهامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الالكترونية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الأجهزة المعنية؛ يفيد ورود معلومات حول قيام سيدة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات الالكترونية؛ بهدف التربح الماد من خلال الترويج للأعمال المنافية للآداب.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخمس، فإنه وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات والاستدلالات، تم تحديد مكان المتهمة القائمة على ممارسة ذلك النشاط، حيث تبين أن محل إقامتها وفقًا لبطاقة الرقم القومي، نطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد موقعها وأمكن ضبطها، وبتفتيشها عثر بحوزتها على الهاتف المحمول الذي تنشأ من خلاله الفيديوهات المنافية للآداب، كما تقوم بترويجها بواسطته.

وبمواجهة المتهمة بنشاطها وما أسفر عنه فحص الهاتف الذي أظهر احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها، أقرت أنها قصدت التربح المادي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.