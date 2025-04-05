داماك الإماراتية تتفاوض مع مستثمرين للمشاركة فى تطوير 14 فدانا بالشيخ زايد

تتفاوض شركة داماك الإماراتية مع عدة مطورين للمشاركة فى تطوير ١٤ فدانا ضمن مشروعها بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع تجارى إدارى خدمى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن الشركة الإماراتية انتهت من توفيق أوضاعها مع هيئة المجتمعات العمرانية وحصلت على تراخيص البناء الخاصة لاستئناف العمل بمشروع بارك افينو بالشيخ زايد.

وتطور شركة داماك بارك افينو للتطوير العقارى المملوكة لشركة داماك العقارية مشروع بارك أفينو على مساحة 40 فدانا بمدينة الشيخ زايد.

كانت المجتمعات العمرانية قررت فى مارس ٢٠٢٣ إعفاء «داماك العقارية» من سداد رسوم تقدر بنحو 132 مليون جنيه والموافقة على استئناف العمل بالمشروع، ولكن تأخر إصدار التراخيص لحين انتهاء الشركة من توفيق أوضاعها مع الهيئة.

وتبلغ مساحة الأرض الصادر بشأنها القرار نحو 27 ألف متر مربع مخصصة للنشاط التجارى والإدارى سبق أن توقف العمل بها بعد مطالبة الهيئة للشركة لسداد رسوم الحصول على مهلة زمنية جديدة لاستكمال العمل فى المشروع.

وتعد دماك العقارية إحدى أكبر الشركات العقارية فى دولة الإمارات، ودخلت السوق المصرية عام 2006، إبان حكومة نظيف، عبر ثلاثة مشاريع حيث حصلت وقتها على 30 مليون متر مربع قبل الجونة بـ20 كيلو، والمعروفة بأرض جمشة، وأرض مشروع بارك افينو بالشيخ زايد، بعدها دخلت الشركة عام 2007 فى مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتحصل على قطعة أرض رقم 1 منطقة المستثمرين الجنوبية، مساحة 1500 فدان، مقابل 750 جنيها للمتر، والتى قامت الشركة ببيعها بعد قرار رجل الأعمال حسين سجوانى الخروج من مصر ولجوئه للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية بعد قرارها سحب أرض جمشة.