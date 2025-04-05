حماس تثمن موقف ابتهال أبو السعد بعد فضحها مايكروسوفت: شجاعة تفضح تواطؤ الشركة مع آلة القتل الصهيونية

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، الموقف البطولي للمهندسة في شركة "مايكروسوفت" ابتهال أبو السعد، بعد فضحها الشركة العملاقة بسبب استمرارها في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي: "أضاءت أبو السعد بتضحيةٍ وشجاعةٍ نادرتين على تواطؤ كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مع آلة القتل الصهيونية، من خلال تزويد جيش الاحتلال المجرم بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم توظيفها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة."

وأضافت أن "الموقف الأصيل الذي عبرت عنه أبو السعد، برفضها المشاركة في جرائم هذه الشركات، وانحيازها لقيم الإنسانية والعدالة التي تمثلها قضية شعبنا الفلسطيني، يجسد نقاء الضمير الإنساني، وقوة المبدأ الأخلاقي".

وأردفت "حماس" أن "الموقف يعكس الإصرار على اتخاذ مواقف تفضح الوجه الدموي لهذه المؤسسات والشركات ودورها في عمليات الإبادة الإجرامية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مهما كانت تداعيات هذه المواقف البطولية".

ودعت كل العاملين في المؤسسات الداعمة للاحتلال وجرائمه، إلى الاحتذاء بهذا الموقف البطولي للمهندسة أبو السعد.

كما طالبت الحركة، الأمم المتحدة والدول والمنظمات الحقوقية حول العالم بتوثيق كل أشكال التواطؤ التكنولوجي مع جرائم الاحتلال، ومقاضاة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، والعمل كذلك على فرض عقوبات فورية عليها، لانتهاكها القوانين والأخلاقيات الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن أبو السعد، قاطعت الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت" مصطفى سليمان خلال احتفالها بعيدها الـ50، قائلةً: "مايكروسوفت وراء إبادة 50 ألف شخص تم قتلهم في غزّة.. عارٌ عليكم، أنتم تستغلون هذه الحرب، توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي للإبادة الجماعية في منطقتنا".

وأضافت "أيدي جميع موظفي مايكروسوفت ملطخة بالدماء، كيف تجرؤون جميعاً على الاحتفال، بينما مايكروسوفت تقتل الأطفال؟ عار عليكم جميعاً".

وبعد وقتٍ قصير من إبعادها من الفعالية، وانتشار المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي، أرسلت أبو السعد رسالة إلكترونية، إلى الآلاف من موظفي "مايكروسوفت"، تشرح سبب احتجاجها، وقالت فيها "اسمي ابتهال، وأعمل مهندسة برمجيات في قسم منصة الذكاء الاصطناعي بشركة مايكروسوفت منذ 3.5 سنة. تحدثتُ اليوم، لأنني اكتشفتُ أن قسمي يُمكّن الإبادة الجماعية لشعبي في فلسطين".