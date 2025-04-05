محادثات أوروبية أمريكية حول الرسوم الجمركية

عقد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ووزير التجارة الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي مؤتمرا عبر تقنية الفيديو، الجمعة، لمناقشة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات الأوروبية.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إنه تحدث لمدة ساعتين مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

ووصف شيفتشوفيتش المحادثات، في منشور على منصة "إكس"، بأنها كان "صريحة".

وأوضح سيفنتشوفيتش في منشوره: "كنت واضحا: الرسوم الجمركية الأمريكية مضرة وغير مبررة، والعلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحاجة إلى نهج جديد، والاتحاد الأوروبي ملتزم بمفاوضات جادة، لكنه أيضا مستعد للدفاع عن مصالحه".

واختتم شيفتشوفيتش بالقول: "سنبقى على اتصال."

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى على الفور من أي من الجانبين.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، أمس الأول الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم دول العالم، لكن العديد من الدول خضعت لمعدلات أعلى بكثير، وتم فرض رسوم جمركية على بضائع الاتحاد الأوروبي المصدرة إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%.

وأضاف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على أول حزمة من التدابير الانتقامية ويستعد لاتخاذ خطوات إضافية لحماية شركاته في حال فشلت محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن.