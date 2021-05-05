محافظ بنى سويف: 94% نسبة إنجاز المنظومة من الشكاوى خلال مارس 2021

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع السكرتير العام، الموقف الحالى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والآليات المتبعة والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتحقيق أكبر استفادة من المنظومة التى أتاحتها الحكومة ضمن سلسلة من القنوات والوسائل المتاحة للمواطن لتقديم شكواه أو مطالبة فيما يتعلق بالخدمات والمرافق أو المشكلات الحياتية.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المحافظة أتاحت العديد من قنوات استقبال شكاوى المواطنين والتى تتكامل فيما بينها تحت مظلة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشددا على أنه يتم متابعة شكاوى المواطنين من خلال منظومة عمل وفرق عمل مختصة سواء من إدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية أو قطاع الإعلام الذي يضم قسمى الرصد الإعلامي والسوشيال ميديا.

ومن ناحيته أوضح اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف أنه عقد اجتماع اللجنة العليا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تناول الاجتماع موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس 2021، وذلك في تقرير أعدته الأستاذة مها حميدة مقرر اللجنة.

وتم استعراض مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس الماضي، والتي أسفرت عن إنجاز 94% من الشكاوى فيما تم توضيح الإيجابيات ومعوقات العمل خلال تلك الفترة، ومناقشة أسباب التأخير في الرد على بعض الشكاوى وسبل تذليل العقبات لرفع مؤشرات أداء المحافظة في معدلات الاستجابة للشكاوى من خلال التأكيد على أهمية سرعة الرد خلال 48 ساعة مع ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة.

ووجه السكرتير العام بتنفيذ تكليفات المحافظ بسرعة الرد على الشكاوى التي يتم نشرها بالصحف والمجلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ولا سيما المشاكل الجماهيرية، وذلك من خلال الفحص الميداني على أرض الواقع وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذلك المشكلات التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي.