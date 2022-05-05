أبوتريكة: صلاح يريد الثأر من ريال مدريد

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يرى محمد ابو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، أن تغريدة محمد صلاح، لاعب ليفربول، ليست استفزازا لريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مع ليفربول في المباراة النهائية.

وبعد المباراة غرد محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. مشجعا زملائه: «لدينا مباراة لنفعلها»

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: «واقعة راموس لازلت تؤثر في صلاح لكن لا تستفز ريال مدريد».

واضاف: «واقعة ريال مدريد وراموس في نهائي عام 2018 لا زالت تؤثر في صلاح، هذه التغريدة يقول فيها إن لنا ثأر من ريال مدريد».

وأكمل: «كما يشجع صلاح فريقه قبل الصدام المرتقب، وليس فيها استفزاز لريال مدريد».