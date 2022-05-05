ميقاتي وبوحبيب يدعوان المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات اللبنانية

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب اليوم الخميس، اللبنانيين المغتربين المسجلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي تبدأ غداً الجمعة.

جاءت دعوة ميقاتي ووزير الخارجية في كلمة لهما خلال افتتاحهما الغرفة الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج في وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت.

وطالب ميقاتي "جميع المغتربين المسجّلين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ليصل صوتهم ويحدثوا التغيير وهذا يعني أن اللبناني المنتشر لا ينسى لبنان ويجب أن يعبر في صندوق الاقتراع عن هذا الأمر".

ولفت إلى أن "التشكيك كان كبيراً في حصول الانتخابات واليوم نبرهن أن الانتخابات حاصلة وستكون بكل نزاهة وشفافية، ونحن ندعو للمشاركة بالانتخابات دون تحيز لأحد".

وتمنى رئيس الحكومة "لو كانت مشاركة المنتشرين اللبنانيين في الانتخابات النيابية أكبر مما هي عليه"، معتبراً أنها "لحظة أساسية مهمة في محطة الانتخابات ووزارة الخارجية الجسر الحقيقي الذي يربط لبنان مع الانتشار".

بدوره، أشار الوزير بو حبيب إلى أن "لبنان يمرّ بأزمة قل نظيرها وهو بحاجة إلى دعم أبنائه المقيمين والمغتربين من خلال مشاركتهم بصنع مستقبلهم بما يعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم"، داعيا "للمشاركة بكثافة ببناء مستقبل بلدهم الأم من خلال ممارسة حقهم بالاقتراع من مكان سكنهم في الخارج".

وأضاف: "بذلنا كل الجهود الممكنة ضمن الامكانيات المتواضعة لتسهيل عملية الاقتراع حيث استحدثنا أكبر عدد ممكن لمراكز الاقتراع 205 مراكز و592 قلم اقتراع على أوسع امتداد جغرافي ممكن وذلك وفق ما تسمح به القوانين في دول إقامتهم".

وأضاف: "نعول على الاغتراب اللبناني الذي لا يقصّر في الوقوف إلى جانب لبنان، ومرة جديدة سيثبت المغتربون أنهم لم يغتربوا، وأنّ انتماءهم إلى هذا الوطن متجذّر في زوايا وجدانهم".

وقال "نتابع الآن اللمسات والتحضيرات النهائية الجارية في كافة أصقاع الأرض قبل توجه المقترعين المغتربين يوم غد الجمعة والأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع حول العالم للمرة الثانية في تاريخ لبنان".

وأضاف "نحن ثابتون في عزمنا على تنظيم عملية الاقتراع في الخارج بمهنية واهترافية وعلى مسافة واحدة من جميع اللوائح والمرشحين وخارج الأجندات والحسابات السياسية".

يذكر أن أولى مراحل الانتخابات النيابية تبدأ غدا الجمعة للبنانيين المقيمين في الدول العربية، والمرحلة الثانية يوم الأحد المقبل للبنانيين المقيمين في باقي الدول الأجنبية، أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الجاري.