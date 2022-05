قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، لافتًا إلى أنهما أعربا خلال الاتصال عن غضبهما من تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المعادية للسامية.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن «معاداة السامية لها سجل طويل بين النخب الروسية»، قائلًا إن «السبيل الوحيد أمام وزير الخارجية لافروف هو تقديم اعتذار علني أمام اليهود في جميع أنحاء العالم».

ومنذ أيام، أعلنت إسرائيل استدعاء سفير روسيا في تل أبيب، للاحتجاج على تصريحات مسيئة من جانب موسكو وصفتها بـ«الخطيرة».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: «بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استدعت وزارة الخارجية السفير الروسي في إسرائيل لعقد اجتماع توضيح بالخارجية».

من جانبه، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة على «تويتر»، بتصريحات نظيره الروسي، قائلا إن: «تصريح وزير الخارجية لافروف، لا يغتفر ومشين وخطأ تاريخي فظيع».

وأضاف: «اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست، أدنى مستوى من العنصرية ضد اليهود هو اتهام اليهود أنفسهم بمعاداة السامية».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن أسفه من «هذه التعليقات»، ووصفها بـ«البغيضة التي تسيء إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأوكرانيا وإسرائيل والشعب اليهودي».

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيستريت، إن «الدعاية الروسية التي ينشرها لافروف لا تحتاج إلى تعليق».

وفي روما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، خلال مؤتمر صحفي إنّ تصريحات لافروف «شاذّة»، مشدّداً على أنّ «الجزء المتعلّق منها بهتلر هو فاضح حقّاً».

وأرسلت إسرائيل معدّات حماية لأوكرانيا لكنها لم تُرسل أسلحة إليها، بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون.

ووصفت الولايات المتحدة التي قادت حملة الدعم الدولي لأوكرانيا، كييف بأنها «شريك مهم» في مكافحة السامية، وقالت إن الهجوم الروسي يعرّض اليهود وغيرهم للخطر.

Israeli FM @yairlapid and I are both outraged by FM Lavrov’s antisemitic remarks. I emphasized that antisemitism has a long track record among Russian elites. The only way out for FM Lavrov is to publicly apologize before Jews around the world. Antisemitism can not be tolerated.