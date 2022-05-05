أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط ٢٧ حالة لزواج أطفال بمحافظات "الجيزة والشرقية والدقهلية، البحيرة والأسكندرية، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج"، كان مقررا تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضح المجلس إنه تم إيقاف تلك الحالات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة بالمحافظات والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال وتوقيع هذه الأسر اقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تلقت ( ٢٧) بلاغاً عن محاولة أسر أطفال بإتمام إجراءات تزويجهن خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار توفيق إلى أن أبرز هذه الحالات هروب طفلتين 16 عاما الأولى كانت تقيم بإحدى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بعد اعتزام والدها تزويجها عرفياً خلال عيد الفطر المبارك، وتم استيقافها من قبل شرطة محطة سكة حديد مصر، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل إثبات شخصية أفادت بتعرضها للضغط من قبل والدها وشقيقيها لتزويجها من أحد الأشخاص مما اضطرها إلى الهرب.

وتحرر محضر بنيابة شبرا الجزئية بالقاهرة، وتم استدعاء والدها والذي قرر بعدم إتمامه هذا الزواج والاستجابة لطلب الطفلة بفسخ خطبتها وتسلمها مع التعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج، وعلى أن يتم متابعة حالتها.

أما الحالة الثانية فكانت إخطار من نيابة الأميرية الجزئية بهروب طفلة بعد محاولة والدها لتزويجها لشخص يبلغ من العمر 28 عاما بمحافظة المنوفية حيث سافر بها والدها لخطبتها له، واكتشفت هناك أنه زفاف وليست مجرد خطبة فهربت الطفلة قبل إجراء عقد القران.

وتم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن بعد تعريضها للخطر من قبل والديها وتم احتجاز الأب على ذمة التحقيقات.

وأضاف أنه تم إحباط ٤ محاولات بمحافظة المنيا بمركزي (ملوي وسمالوط)، وعلى الفور تم إحالة تلك الوقائع إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة والتي تدخلت وقدمت التوعية والأرشاد للأسر ، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.

كما تم التعامل مع (12) محاولة لإتمام زواج أطفال بمحافظة أسيوط لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين (12) عاما، و(16) عاما بمراكز أبنوب والفتح والبداري وأبوتيج ومركز أسيوط وحالة زواج بين طفلين عمر الطفلة (15) عاماً والطفل (17) عاما مقيمين بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وقامت كذلك لجنة حماية الطفل الفرعية بالتدخل وتقديم التوعية والأرشاد للأسر، مع تعهدها بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية مع المتابعة المستمرة لتلك الحالات حتى لا يتم إتمام الزيجات في وقت لاحق.

كما تم التعامل مع حالتي زواج لطفلتين تبلغن من العمر (16) عاما، بقرى مركزي طما، ودار السلام بمحافظة سوهاج وتم التدخل من قبل لجنة حماية الطفل الفرعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الزواج ووقف هذه الجريمة بحق الفتيات بعمر الزهور.

أما بمحافظة الأسكندرية فقد تم التعامل مع حالتي زواج لطفلتين "تبلغ الطفلة الأولى (12) عاماً بحي برج العرب وطفلة تبلغ من العمر (14) عاماً بحي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية، وتدخلت لجنة حماية الطفل الفرعية وإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوعوية اللازمة لحماية الفتيات.

ونجح المجلس القومي للطفولة والأمومة أيضا في وقف حالتي زواج بمركزي "دكرنس وشربين" بمحافظة الدقهلية لفتاتين عمرهما (15) ، (16) عاما، وتم إبلاغ النيابة العامة التي باشرت إجراءاتها وقدمت لجنة حماية الطفل الفرعية واحدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل التوعية والأرشاد للأسر، والتي تعهدت بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

بينما تم إيقاف حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وتقيم" بمركز صان الحجر القبلية بمحافظة الشرقية "حيث تحدد موعد زفافهما الخميس الموافق 5/5/2022 ، ووزع والدها دعوات حفل الزفاف.

وأحالت الإدارة العامة لنجدة الطفل الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الشرقية ولجنتيها الفرعيتين بمركزي صان الحجر والحسينية، والتي باشرت مهامها بفحص البلاغ المحال إليهم وتم التأكد من صحة الواقعة وتم تقديم جلسة مشورة أسرية لأسرة الطفلتين للتوعية بأضرار ومخاطر زواج الأطفال، ووقعت الأهلية على تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية.

بينما اتخذت الإدارة العامة لنجدة الطفل الإجراءات اللازمة لوقف حالتي زواج لطفلتين بمحافظتي الجيزة وبني سويف بلغ عمرهما 16 و14 عاما تعتزم والد كل منهما زواجهما عرفيا في عيد الفطر، وعلى الفور تمت إحالة الوقعتين إلى لجنة حماية الطفولة العامة بمحافظة كل منهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزواج،

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور طارق توفيق الشكر للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الإستجابة للبلاغات المقدمة من الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن حالات تعرض الأطفال للخطر، وإصدار قراراتها بما يتفق والمصلحة الفضلي للأطفال.

وأكد أن المجلس لا يدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر و القضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال.

وناشد" توفيق" الأهالي بالحفاظ على الفتيات والبعد عن حرمانهن من طفولتهن وبراءتهن مشدداً علي زواجهن في هذا السن يحرمهن من استكمال التعليم وانتظار المستقبل المشرق، وكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والإجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية واكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية) وبالمخالفة لأحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .

وأشاد توفيق، بتعاون وزارة الداخلية مع خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة بمحافظات الجمهورية المختلفة وما تبذله من جهد في سرعة استدعاء أولياء الأمور وأهلية الأطفال المبلغ بحالاتهم لتوقيع إقرارات بعدم إتمام زواجهن قبل بلوغهن السن القانونية، وتحرير المحاضر ضد الممتنعين والعرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.

ووجه التحية والتقدير للجان العامة لحماية الطفولة " بمحافظات الجيزة ، وبني سويف والمنيا ، وأسيوط وسوهاج والأسكندرية والدقهلية و الشرقية " ولجانها الفرعية، والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل " بالقاهرة والأسكندرية والدقهلية وأسيوط" على مجهوداتها وعملها الذي لا يتوقف في رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال تتعرض له.

وناشد "توفيق" المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة حماية الطفل، وهي خط نجدة الطفل (16000) ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب علي الأرقام (01102121600)، ( 01016609579) أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.