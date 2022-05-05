الحزب الحاكم في السويد يتخذ قرارا 15 مايو بشأن الانضمام لحلف الأطلسي

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يعتزم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في السويد اتخاذ قرار منتصف الشهر الجاري بشأن انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، حيث تحظى المسألة بأهمية متنامية في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء البارزون في حزب رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في جلسة خاصة يوم 15 مايو لبحث مسألة الانضمام للناتو، وقضايا أخرى.

وصرح الأمين العام للحزب، توبياس بودين، لوكالة "تي.تي" السويدية للأنباء، بأنه يمكن بالتالي تحديد موقف الحزب من هذه المسألة.

ويتعرض الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة أندرسون لضغوط كبيرة، حيث أيدت عدة أحزاب فكرة الانضمام للحلف، وذلك على خلفية الوضع الأمني ​​المتغير في أوروبا.