أوكرانيا: روسيا تنقل مقاتلي فاجنر إلى باخموت

قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة، اليوم الجمعة، إن روسيا تنقل مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة من مناطق أخرى من خط المواجهة إلى باخموت في شرق أوكرانيا وإن موسكو تريد الاستيلاء على المدينة في وقت الاحتفال بيوم النصر في 9 مايو.



وأدلت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بالتعليقات بعدما قال يفجيني بريجوجن رئيس فاجنر إن قواته ستنسحب من باخموت في 10 مايو بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية إمدادات الذخيرة.



ويوم العاشر من مايو هو اليوم التالي للاحتفال السنوي بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وهو يوم مهم في التقويم الروسي.



وقالت ماليار في تعليقات تلفزيونية: "نراهم الآن يسحبون (المقاتلين) من خط الهجوم بأكمله الذي توجد به قوات فاجنر، ويسحبون (المقاتلين) باتجاه باخموت"، وفقاً لوكالة "رويترز".



وأضافت: "يميل الروس إلى الرمزية وخرافتهم التاريخية الرئيسية هي التاسع من مايو ووضعوا هدفا يتمثل في السيطرة على باخموت بحلول هذا التاريخ"، على حد تعبيرها.



وتقود قوات فاجنر الهجوم الروسي الممتد لأشهر على باخموت في منطقة دونباس الصناعية.



وعلى الرغم من التشكيك في القيمة الاستراتيجية لباخموت، اكتسبت المدينة أهمية رمزية ضخمة في حرب روسيا الشاملة، وتزايد عدد القتلى والمصابين في المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة.



وتحتفل روسيا في 9 مايو بإقامة موكب عسكري ضخم في الميدان الأحمر.