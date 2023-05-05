توخيل يلتزم الصمت حيال التعاقد مع كولو مواني

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رفض توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الحديث بشأن التكهنات حول رغبة بايرن في ضم المهاجم راندال كولو مواني من آينتراخت فرنكفورت.

وقال توخيل في تصريحاته للصحفيين لدى سؤاله عن المهاجم الفرنسي :"لا يمكنني تأكيد ذلك، يمكننا الاختصار في هذا الأمر."

وعانى بايرن ميونخ في الجانب الهجومي منذ رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني العام الماضي.

ونجح إريك مكسيم تشوبو موتينج في تعويض رحيل النجم البولندي لفترة عبر الأهداف التي سجلها، لكنه تعرض للإصابة ويغيب عن الفريق في الوقت الحالي.

ويرتبط كولو مواني /24 عاما/ بعقد مع آينتراخت فرانكفورت يستمر حتى عام 2027 وتردد أنه سيكون على أي ناد يرغب في التعاقد معه أن يدفع نحو 100 مليون يورو (110 ملايين دولار).

وسجل كولو مواني 21 هدفا لآينتراخت فرانكفورت في كل البطولات هذا الموسم حتى الآن.

وتردد أن بايرن ميونخ يرغب في ضم اللاعب، كما تضم قائمة الراغبين في الحصول على خدمات كولو مواني أندية أخرى من بينها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو أن اهتمام بايرن ميونخ بالنجم هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي قد تراجع مؤخرا.