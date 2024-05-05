حملة نظافة لشاطئ القحازة وتطوير منطقة اللايت هاوس بمدينة دهب لإستعاب الإقبال السياحي

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب حملاتها الأسبوعية التي تطلقها تحت شعار " دهب مدينة عالمية نظيفة"، والتي استهدفت شاطئ "القحازة" بمشاركة أهالي المدينة وعدد من السائحين، وترأس الحملة اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس المدينة.

وقال رئيس المدينة، إن منطقة شاطئ القحازة تعد نموذج للبيئة الطبيعية البكر، لكنه يعانى من التلوث لما يحتويه من نباتات وأعشاب طبيعية تمثل مصدات للرياح، وهذه الأعشاب تتعلق بها المخلفات، لذا جرى إطلاق حملة نظافة خاصة به، ومن المقرر أن يجري تنظيفه باستمرار لضمان عدم وجود أي مخلفات حفاظًا على المظهر العام والشكل الحضاري للمنطقة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن حملات النظافة الأسبوعية التي يجري شنها بالتعاون مع المجتمع المحلي ساهمت بدرجة كبيرة في تنمية وعي المواطنين، والسائحين المترددين على المدينة، مشيرًا إلى أن أعداد المشاركين في هذه الحملات يزداد أسبوع بعد الآخر.

وأشار إلى أنه جاري أعمال تطوير وتوسعة منطقة "اللايت هاوس" بالتعاون بين الوحدة المحلية والبيئة وأصحاب الكافيتريات، خاصة أنه جرى اقتطاع جزء من مساحة الكافيتريات على يمين ويسار المنطقة لتحقيق التوسعة المطلوبة، والتي تتضمن إنشاء ممر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق السيولة المرورية للقائمين برحلات الغطس من خلال توفير مساحة لاستقبال عدد أكبر من الغطاسين ومرتادي المنطقة، مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على هوية دهب الطبيعية والبصرية.

وتابع : وبلغ عرض المنطقة بعد التوسعة أكثر من 12 متر بدلًا من 5 أمتار، إضافة إلى توفير مواد من البيئة لخلق مدرج على شكل درج يسمح لمرتادي الشاطئ النزول للماء بسهولة ويسر.

وأكد أن المدينة تشهد إقبالًا شديدًا من السائحين والزوار لقضاء أعياد الربيع، وبلغت نسبة الإشغالات السياحية بها 100%، لذا يجري تكثيف حملات النظافة بكافة القطاعات السياحية، مع رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات لتلبية احتياجات ضيوف المدينة من المصريين والأجانب والعرب، للظهور بالمظهر اللائق بالمدينة.