مصر تشارك في بطولة الأردن المفتوحة للجولف

أنهى الاتحاد الأردني للجولف وواحة أيلة للتطوير استعداداتهم لاستضافة النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف والتي تنطلق فعالياتها يوم الخميس التاسع من أيار وحتى يوم السبت الحادي عشر من الشهر نفسه وبالتعاون مع وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنشيط السياحة وسط دعم كبير من الرعاة الرسميين للبطولة.

ويشارك في فعاليات البطولة التي تقام على ملعب نادي أيلة للجولف اكثر من 107 لاعباً ولاعبة وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة ويمثلون 14 دولة تضم بالإضافة إلى الأردن، كل من مصر المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والعراق ولبنان وفلسطين وكينيا وصربيا والبحرين وتونس بالاضافة الى لاعبين من امريكا وبريطانيا وايرلندا وجنوب افريقيا والصين ولاتفيا.

فعاليات البطولة التي تنقسم إلى فئات؛ الرجال، والسيدات، والناشئين، من المتوقع أن تشهد منافسات قوية نظراً لأهمية نتائجها في ترتيب التصنيف العالمي لهواة الغولف World Amateur Golf Ranking حيث تقام وفقاً لقواعد الجولف العالمية المعتمدة R&A Rules Limited والقواعد المحلية لنادي أيلة للجولف AYLA GOLF CLUB والمعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية للبطولة.

وتعتبر هذه النسخة هي الثامنة التي تقام على ملاعب واحة أيلة من بين ثلاثة وثلاثين نسخة للبطولة، وفي هذا السياق يقول السبد كريم البرغوثي رئيس الاتحاد الاردني للجولف.. ( ان برنامج الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأردني للجولف وأيله والهادف إلى الارتقاء برياضة الجولف وتطويرها وترسيخ موقعها عالمياً، كما وتسهم في تعزيز أجندة الأنشطة السياحية والاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتسليط الضوء على إمكاناتها العالية لتنظيم الفعاليات الكبرى ويعزز موقعها على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.)

من جانبه رحب المدير التنفيذي لواحة أيلة المهندس سهل دودين والسيد كربم البرغوثي رئيس اتحاد الجولف بالمشاركين في البطولة بنسختها الثامنة التي تقام على ملعب نادي أيلة لهذا العام.

واكد المهندس دودين على أن احتضان أيلة لفعالياتها يعكس مساعيها الدؤوبة للمساهمة في تطوير رياضة الجولف الأردنية وبناء جيل من اللاعبين في الأردن وعلى المستوى الإقليمي والوصول بهم إلى منصات التتويج العالمية بالإضافة إلى تسويق السياحة الرياضية دولياً بهدف ترسيخ موقع العقبة على خارطة العالم السياحية.

واعتبر المهندس دودين هذا النجاح المتواصل في تنظيم فعاليات بطولة الأردن المفتوحة من قبل الاتحاد الأردني للجولف بأنه ثمرة شراكة التعاون الدائم مع الاتحاد الأردني للجولف ومع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن برنامج أجندة روزنامة وفعاليات هذا العام لزيادة أعداد الزوار والسياح القادمين إلى العقبة من خلال تنشيط حركة السياحة الخارجية والداخلية وبالإضافة الى السياحة الرياضية لتسويق العقبة لوضعها على خارطة العالم السياحية من خلال كافة الفعاليات والبرامج والتعاون المستمر أيضاً مع مديرية الأمن العام ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني للجولف ووسائل الإعلام ضمن برنامج عمل هادف لتدعيم تنافسية الرياضيين الأردنيين وتعزيز موقع العقبة كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. معبّراً عن أمله أن تمثل البطولة نقلة نوعية للمشاركين من الأردن والدول الشقيقة والصديقة، وأن تسهم في إبراز قدراتهم الفنية وتطوير أدائهم.

وكانت اللجان التنفذية المشكلة للبطولة من قبل الاتحاد الأردني للجولف ونادي أيلة للجولف وضعت اللمسات الفنية الأخيرة لاحتضان البطولة وفقاً لأعلى معايير الجودة بدءاً من المتطلبات اللوجستية والإدارية الخاصة باستقبال اللاعبين وقواعد التسجيل وتحضير مواقع اللعب ومقار التدريبات وصولاً إلى جدول المنافسات.