إطلاق مبادرة «كن فاعلا» لدعم الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة والجيزة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أطلقت الوزارة مبادرة "كن فاعلا"، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بدار أيتام "أولادي" للفتيات بالمعادي، تهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى دعم دور الرعاية الاجتماعية في محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

تضمنت الفعاليات عمل ورش تفاعلية لتحديد الاحتياجات الخاصة والمشكلات النفسية للأطفال، وذلك لوضع البرنامج التنفيذي بناءً على الدليل المعد من إدارة بحوث ودراسات ثقافة الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع الإدارة المركزية المسؤولة بوزارة الثقافة والإدارة العامة لدور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي.

تعتبر المبادرة أحد مسارات التعاون بين وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، حيث تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وبناء شخصية الأطفال، واحترام قيم التنوع والاختلاف، وتحقيق العدالة الثقافية، بهدف تحديد الاحتياجات والمشكلات النفسية الخاصة بالأطفال في دور الرعاية، بالتعاون مع مبادرة 100 مليون صحة نفسية.

يشمل برنامج المبادرة تنظيم قوافل اليوم الواحد الثقافية، وتقديم أنشطة مُتخصصة لتعزيز القيم الإيجابية، ومناقشة أفكار إيجابية حول تعزيز قيم التعاون، وتطوير مهارات التواصل والتحكم في الغضب والمشاعر، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الأهداف والتعرف على احتياجات الأطفال.

وتشمل الفعاليات حلقات نقاشية مكثفة بالمشاركة مع المتخصصين الاجتماعيين والقائمين على الخدمة والميسرين داخل دور الرعاية المستهدفة، بالإضافة إلى عمل مسابقات سنوية في مختلف أنواع الفنون والآداب والابتكار.