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«الآثار» تتحرى حقيقة بيع قطعة أثرية للملك «توت عنخ آمون» في أحد المزادات الأجنبية

إسلام عبد المعبود
نشر فى : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 10:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 10:41 م

كشفت وزارة الآثار، عن حقيقة ما تم تداوله في بعض الصحف الأجنبية عن قيام صالة «كريستيز» بعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون لبيعها بالمزاد العلني الذي ستنظمه الصالة بالعاصمة البريطانية لندن يوم ٤ يوليو.

ومن جانبه قال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، شعبان عبد الجواد، إن الإدارة تقوم الآن بدراسة ملفات المزاد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة صالة كريستيز بخصوص القطعة المعروضة، والوقوف على حقيقة المستندات التي تملكها حيال تلك القطعة.

وأشار إلى أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الاثار وأن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، و أنه إذا ثبت خروج أى قطعة بشكل غير شرعى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من أجل استردادها عودتها، مرة أخرى، فنحن لن نتهاون أو نسمح لأحد أن يبيع أي أثر مصري على الإطلاق.

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