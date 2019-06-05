10 أيام إجازة للاعبي الزمالك

استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك على منح لاعبي الفريق الأبيض راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام قادمة، بعد توقف مباريات بطولة الدوري الممتاز لحين إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتستضيف مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو، منافسات أمم إفريقيا 2019، على ملاعب القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والدفاع الجوي والسويس والسلام، بمشاركة 24 منتخبًا، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول للزمالك للتدريبات مرة أخرى يوم 15 من شهر يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادًا لاستئناف الموسم الحالي بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات بعد أمم إفريقيا أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث برصيد 68 نقطة بعد خوض 31 مباراة، في جدول الترتيب الذي يتصدره الأهلي برصيد 74 نقطة من 32 لقاء، ويأتي بيراميدز ثانيًا بـ70 نقطة بعد إنهاء مبارياته بالمسابقة.