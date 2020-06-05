حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب يكشفان حقيقة وجود خلافات بينهما

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أنهى المطرب حسام حبيب، والفنانة شيرين عبدالوهاب، الجدل المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود خلافات بينهما، وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ بينهما.

ودون "حبيب" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" مقتبسا آية قرآنية ليرد بها على مروجي الإشاعات، "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".

وأعاد "حبيب" نشر تغريدة لمحمد شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب زوجة الأول، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تضمنت صورة تجمع شيرين وحسام مصحوبة بتعليق: "حسام وشيرين في منزلهما الحمد لله اطمنوا"، مازحًا: "يارب اللي بيطلع الشائعات دي يجيله كورونا ونخلص منه يارب".

فيما علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب أيضا على شائعة خلافها مع زوجها المطرب حسام حبيب، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة".

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا — Hossam Habib (@hossamhabib) June 4, 2020