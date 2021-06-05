اتحاد الصناعات الفلسطينية: نتائج حصر الأضرار بقطاع غزة نهاية الأسبوع

توجه علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، بالشكر للقيادة السياسية المصرية على مجهوداتها في إعادة إعمار غزة، معربًا عن تفاؤله بأن تنهي مصر الانقسام بين الفصائل الفلسطيني وتوحيد الصف.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إن العدوان الأخير على غزة دمر العديد من البنايات والمحالات التجارية التي كانت تستعد لعيد الفطر المبارك، فضلًا عن تشريد آلاف الأسر، ذاكرًا أن الشعب الفلسطيني أكثر من يعاني من الانقسام الفلسطيني.

وأضاف أنه تم تنظيم عشرات الفرق والمجموعات من المهندسين والفنيين لحصر الأضرار التي لحقت بقطاع غزة، مشيرًا إلى تسلم النتيجية بنهاية الأسبوع الجاري، والتي ستقوم بمراجعتها اتحاد الصناعات والوزارات المعنية فضلًا عن مؤسسة دولية ستشارك في الأمر.

وأعرب عن أمله في تعاون الشركات المصرية مع الشركات الفلسطينية لإعادة إعمار غزة، سواء شركات المقاولات أو المصانع، مؤكدًا استعداد الجانب الفلسطيني بالتعاون مع مصر.

وأشاد بالدور المصري في إحياء القضية الفلسطينية والذي تقوم به منذ عشرات السنين، مضيفًا أن جميع الفصائل عليها أن تتوحد لحل المشكلات والأزمات العالقة لتكون كصف واحد أمام الاحتلال الغاشم.

وتابع: «الشعب يعاني من الانقسام والحديث عن التنظيمات وهذا الانقسام أدى إلى تراجع اقتصادي وإنساني وتفكك الشعب لهذا نأمل ونتمنى من المصريين إنهاء الانقسام كما نتمنى إعادة إعمار غزة».