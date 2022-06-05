وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة تشمل باكستان واليونان وتركيا

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء غد الإثنين، جولة تستمر أربعة أيام وتشمل باكستان واليونان وتركيا.

وتعتزم السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في العاصمة إسلام آباد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأفادت متحدثة باسم الخارجية الألمانية بأن بيربوك ستجري محادثات خلال جولتها في الدول الثلاث مع ممثلين عن المجتمع المدني في كل دولة وذلك إلى جانب محادثاتها مع ممثلي الحكومات الثلاث.

وستجري بيربوك مشاورات مع موظفي سفارة بلادها في باكستان وكذلك العاملين في الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، وتعمل هاتان الجهتان منذ شهور على استكمال رحلات أشخاص فارين من أفغانستان ويحتاجون إلى الحماية بشكل خاص.

يشار إلى أن هناك توترات سياسية قوية بين تركيا واليونان، حيث تتنازع الدولتان المنتميتان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) على حقول للغاز الطبيعي ومناطق سيادة في البحر المتوسط وفي قضية الهجرة وقضايا أخرى.

ومن المتوقع أن تبحث بيربوك في تركيا الاعتراض التركي لانضمام فنلندا والسويد للحلف، حيث إن تركيا هي العضو الوحيد في الحلف الذي يعارض هذه الخطوة.

وبررت تركيا هذا الرفض بمخاوف أمنية لديها من دعم مزعوم من جانب الدولتين لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.