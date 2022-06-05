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الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا المسؤولية المباشرة عن أي نقص للحبوب عالميا

هديل هلال
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:12 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:12 م

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العقوبات الغربية على روسيا تستهدف إضعاف موسكو عسكريًا، وليس التأثير على إمدادات القمح والحبوب والمواد الغذائية.

وحمّل في تغريدة عبر صفحته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، روسيا المسؤولية المباشرة عن أي نقص للحبوب في العالم، منوهًا إلى أن «الحصار الروسي المستمر لموانئ أوكرانيا، يمنع تصدير أطنان من الحبوب، مثل الذرة والقمح لباقي دول العالم».

وتابع: «روسيا مسؤولة بشكل مباشر عن أي نقص في التجارة الدولية في الحبوب، وبدلاً من إنهاء عدوانها على أوكرانيا، تسعى جاهدة لتحميل مسؤولية النقص في الحبوب على العقوبات الغربية»، مؤكدًا أن ما تروج له موسكو «معلومات مضللة».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تضامنه الكامل مع البلدان في جميع أنحاء العالم؛ لمعالجة تداعيات الحرب الروسية، مشددًا على أهمية إنهاء الرئيس بوتين للحرب، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا؛ لأنها أمور تصب في مصلحة المجتمع الدولي بأسره.

 


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