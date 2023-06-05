فريق تقييم الحوادث في اليمن: الادعاء باستهداف التحالف لمطار صنعاء غير صحيح

أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، أن الادعاء باستهداف قوات التحالف لمطار صنعاء، غير صحيح؛ حيث استعرض بالصور ومقاطع الفيديو، الهدف الذي تم التعامل، والذي يبعد عن المطار بمسافة 22 كيلو مترا.

وقال المنصور، في مؤتمر تقييم الحوادث في اليمن، عقد اليوم الاثنين، في الرياض إن "الادعاء باستهداف التحالف لمطار صنعاء غير صحيح، والهدف العسكري للتحالف، يبعد عن المطار 22 كيلومترا في محافظة عمران".

واستعرض المنصور، بيان منظمة "أطباء بلا حدود"، والتي ادعت تعرض إحدى طائرتها لضربة جوية من قبل قوات التحالف في ديسمبر 2020؛ حيث رد: "الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق حول العمليات العسكرية التي حدثت في توقيت الادعاء؛ حيث تم حصر جدول المهام اليومي لقوات التحالف".

وتابع: "اطلعنا على كل تفاصيل المهمة التي تمت في هذا الوقت، بالإضافة لتحليل الصور الفضائية، واتضح لنا أن مطار صنعاء يقع في منطقة الرحبة شمال العاصمة؛ حيث لم يتضمن الادعاء تحديد إحداثي للموقع الذي تم استهدافه، بحسب بيان المنظمة".

وأوضح "قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة صنعاء، وأقرب هدف تعاملت معه كان يقع في محافظة عمران وهي تبعد 22 كيلومترًا".