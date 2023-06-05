مايك بنس يقدم أوراقه رسميا للترشح لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024

أظهرت وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، قدم أوراقًا للترشح للسباق الرئاسي لعام 2024 عن الحزب الجمهوري.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن يطلق بنس، الذي كان نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، حملته الشخصية للترشح في الحزب الجمهوري، يوم الأربعاء المقبل، بفعالية كبيرة في ولاية أيوا يخاطب فيها الناخبين الجمهوريين.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يكون بنس أحد الأصوات المحافظة الأكثر تقليدية على الساحة السياسية للسباق الرئاسي في مواجهة الصوت الشعبوي لترامب، والذي يتصدر حاليًا مع حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن بنس (64 عامًا)، عمل في السابق بمجلس النواب الأمريكي لأكثر من عقد، ثم عمل لفترة واحدة كحاكم لولاية إنديانا، وأثبت نفسه كمحافظ قوي قبل أن يصبح نائب ترامب في حملته الرئاسية الفائزة عام 2016.

ونوهت الشبكة إلى أن بنس يواجه بعض الرياح المعاكسة الشديدة في السباق نحو البيت الأبيض بينما يكافح لكسب دعم حزب لا يزال مواليًا إلى حد كبير لترامب، خاصة وأن حملته الانتخابية متأخرة بأسابيع إن لم يكن شهورًا عن حملات العديد من منافسيه بما في ذلك ترامب وديسانتيس، الذين يتصدرون المجموعة في استطلاعات الرأي.