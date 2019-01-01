تراجع أسعار المانجو بنسبة 30% عن العام الماضى.. وشعبة «الخضراوات والفاكهة»: زيادة المعروض حاليا لم يحدث منذ 8 سنوات



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليومين الماضيين، استقرارا ملحوظا مع انخفاض بسيط فى أسعار بعض أنواع الخضار مثل الطماطم والليمون، ليصل سعر كيلو الطماطم إلى 2.50 بعد أن كانت 6.5 جنيه منذ أسبوعين.

وأشار تجار إلى أن زيادة المعروض من الفاكهة العام الحالى، كان سببا أساسيا فى انخفاض أسعارها بالأسواق عن العام الماضى.

ورصدت «الشروق» أسعار بعض الخضراوات التى أثارت جدلا أخيرا لارتفاع أسعارها مثل الليمون الذى وصل سعره حاليا إلى 35 جنيها بعد أن كان 100 جنيه للكيلو، فضلا عن أن هناك انخفاضا ملحوظا فى أسعار أنواع المانجو بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضى، بحسب الحاج حسين راضى أحد تجار المانجا بسوق «فاكيهة» بالهرم.

وأضاف راضى، أن أسعار المانجو البلدى المتوفرة حاليا فى أسواق الجملة، يبدأ سعر الكيلو منها من 5 إلى 10 جنيهات، والعويسى تبدأ من 20 إلى 30 جنيها للكيلو، والهندى من 15 إلى 25 جنيها للكيلو، والتيمور من 20 إلى 25 جنيها للكيلو، والزبدية من 9 إلى 13 جنيها للكيلو، والفونس 20 إلى 25 جنيها للكيلو والقص 40 جنيها للكيلو، والدبشة 8 إلى 12 جنيها للكيلو، والصديقة 12 إلى 20 جنيها للكيلو.

وقال الحاج فتح الله محمد، صاحب أحد محلات الخضراوات والفاكهة بالهرم: إن سعر كيلو البرقوق يتراوح ما بين 12 و15 جنيها، وسجل كيلو الجوافة 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو التفاح المصرى 15 جنيها، وسجل التفاح الأمريكى 20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو العنب البناتى بين 6 و8 جنيهات، فيما يباع البطيخ بسعر بدايه من 15 جنيها حسب وزنها.

من جهته، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار الفاكهة منخفضة بشكل عام عن العام الماضى، مشيرا إلى أن أبرز الأصناف التى تشهد انخفاضا ملحوظا فى الأسعار هى المانجو بنسبة 30 % فى جميع الأنواع.

وأشار النجيب، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن موسم المانجو ما زال فى بدايته، وأن معظم الموجود حاليا هو البشائر القادمة من إنتاج الصعيد، موضحا أن هناك إقبالا متوازنا حاليا على المانجو.

وأكد نجيب أن أسعار المانجو ستشهد استقرارا فى الفترة المقبلة، فضلا عن أنها ستكون منخفضة عن أسعار العام الماضى بنسبة لا تزيد عن 5 إلى 10%، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى المعروض لجميع الخضراوات والفاكهة، وأنه سيتم تغيير السعر بما يتناسب مع الإنتاج وتكاليف النقل وغيره.

وأشار نجيب إلى أن زيادة المعروض من الفاكهة العام الحالى لم يحدث منذ نحو 8 سنوات، مطالبا بضرورة أن يتم تحديد آلية للفلاح حتى لا يخسر فى المنتج الذى يقوم بزراعته، مشيرا إلى أن هناك بعض الأصناف من الخضراوات التى تباع بأقل من تكلفتها الحقيقية مثل البصل والكوسة والبطاطس.