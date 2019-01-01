تباطؤ وتيرة التضخم في أستونيا الشهر الماضي

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أفاد مكتب الإحصاء في أستونيا، اليوم الجمعة، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع في يونيو الماضي إلى أدنى وتيرة له خلال ثلاثة أشهر.

وانخفض معدل التضخم في يونيو إلى 4ر2 بالمئة مقابل 1ر3 بالمئة في مايو الماضي.

وسجل التضخم في يونيو أدنى معدل زيادة منذ مارس الماضي عندما بلغ 3ر2%.

وتأثر مؤشر أسعار المستهلكين بأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي أسهمت بأكثر من ثلث حجم الزيادة، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الأستوني.

وجاءت أكبر زيادة في أسعار الترفيه والفعاليات الثقافية التي سجلت زيادة نسبتها 6 بالمئة، فيما تراجعت أسعار الاتصالات بنسبة 8ر2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في استونيا بنسبة 2ر0 بالمئة يونيو، وهي نفس الوتيرة التي تم تسجيلها الشهر السابق.