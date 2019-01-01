زعيم المعارضة في فنزويلا يبدي استعداده للحوار

أعرب زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، عن استعداده لإجراء حوار مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لإيجاد حل للأزمة الراهنة، واستعداده للتعاون مع روسيا.

وقال جوايدو - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة إن المعارضة قد تجري محادثات مع الرئيس مادورو، إلا أنه طالب أيضا بمواصلة التظاهرات وفرض ضغط دبلوماسي على (كاراكاس).

ولفت إلى الدور الذي لعبته النرويج كوسيط في تسوية الأزمة في فنزويلا، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن المحادثات لا تزال في حالة جمود حتى الآن.

وأضاف جوايدو - ردًا على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، بضرورة التمسك بالإجراءات الديمقراطية وتحديد مستقبل فنزويلا من خلال إجراء انتخابات - أنه وحلفاءه يصغون بتمعن لما يقوله القادة الروس والفرنسيون، مؤكدًا استعداده للعمل في هذا الشأن مع الرئيس الروسي ، والرؤساء الآخرين.