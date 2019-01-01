حماية المستهلك: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين بشأن استغلال السائقين للركاب

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفعيل كل الآليات الخاصة بمتابعة تنفيذ زيادة أسعار المنتجات البترولية، والالتزام بتعريفة الركوب الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن غرفة عمليات الجهاز تعمل على مدار اليوم لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون حقوق المستهلكين.

وأشار إلى انتشار سيارات الضبطية القضائية بمختلف محطات الوقود ومواقف السيارات لمراقبة الالتزام بالأسعار الجديدة، متابعًا أن الجهاز خصص خط ساخن «19588» لتلقي شكاوى المواطنين بشأن استغلال السائقين للركاب.

وناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية بالأسواق أو خاصة بالأسعار الجديدة للمحروقات عبر الرقم الهاتفي «01281661880» الخاص بخدمة «المواطن رقيب» أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز.

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالي؛ 8 جنيهات للتر البنزين فئة 92، و9 جنيهات لفئة 95، و6.75 جنيه للتر الكيروسين أو السولار، بينما وصلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيهًا، و130 جنيها للتجاري.