 الصغير: الإسماعيلي يحافظ على الإجراءات الاحترازية أثناء التدريبات - بوابة الشروق
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الصغير: الإسماعيلي يحافظ على الإجراءات الاحترازية أثناء التدريبات

محمد جلال
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 12:21 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 12:23 ص

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن فريقه بدأ التدريبات أمس السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "بدأنا التدريبات السبت، وخضعنا قبل التدريبات لاختبارات قياس الحرارة، وهناك التزام تام من الجميع".

وأضاف: "جميع المسحات الطبية سلبية ولكن هناك حالتان إيجابية وتم عزلهم وحصلوا على الدواء، وسيعودون في أقرب وقت".

وأكمل: "تحدثنا خلال التدريبات على التباعد والاتزام بالإجراءات الإحترازية، كما اجتمعنا في الملعب ولا نستخدم أي غرفة مغلقة".

وأتم: "سعداء في الجهاز الفني بعودة النشاط الرياضي لكن لا بد أن تتم الأمور بسلام لأن صحة الإنسان أهم من أي شئ".


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