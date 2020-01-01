رئيس حزب مستقبل وطن: لن تكون هناك حياة سياسية أو حزبية إلا بالرأي والرأي الآخر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، رئيس حزب مستقبل وطن، إنه «لابد أن تُحترم المعارضة طالما أنها تحترم الأصول والضوابط التي تُمارس فيها»، متابعًا: «لن تكون هناك حياة سياسية أو حزبية إلا بالرأي والرأي الآخر».

وأكد أثناء حواره لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أن حزب مستقبل وطن يضم كوادر عالية في الكفاءة والأداء في المجالات المختلفة، مضيفًا أنه يتم داخل أروقة الحزب مناقشة مشروعات القوانين والإعداد لها تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب.

وتابع رئيس حزب مستقبل وطن: «هناك محاولات جادة لدى الحزب حتى لا ينضم له إلا عناصر تؤدي وتخدم البلد»، مؤكدًا أن الأمور لا يمكن أن تدار داخل الحزب بعشوائية، بحسب تعبيره.