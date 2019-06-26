يستضيف الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» الذي يعرض على فضائية «الأولى»، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في أول حوار تليفزيوني له بعد توليه المنصب الجديد.

ومن المقرر أن يتضمن الحوار الحديث عن كيفية نجاح «زين» في مشروع تطوير التليفزيون المصري وتحديث أنظمة البث، وخطته حول كيفية زيادة موارد الهيئة الوطنية للإعلام وإيقاف خسائرها.

وسيتضمن الحوار الحديث عن كيفية دخول الإعلام المملوك للدولة في منافسة قوية مع الإعلام الخاص، إضافة إلى دور الهيئة في التصدي لأعداء الوطن الذين يستخدمون الإعلام سلاحًا للهدم والتشويه.