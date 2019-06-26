 الليلة.. حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في أول حوار له مع الإبراشي - بوابة الشروق
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الليلة.. حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في أول حوار له مع الإبراشي

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
هديل هلال
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 6:56 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 6:56 م

يستضيف الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» الذي يعرض على فضائية «الأولى»، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في أول حوار تليفزيوني له بعد توليه المنصب الجديد.

ومن المقرر أن يتضمن الحوار الحديث عن كيفية نجاح «زين» في مشروع تطوير التليفزيون المصري وتحديث أنظمة البث، وخطته حول كيفية زيادة موارد الهيئة الوطنية للإعلام وإيقاف خسائرها.

وسيتضمن الحوار الحديث عن كيفية دخول الإعلام المملوك للدولة في منافسة قوية مع الإعلام الخاص، إضافة إلى دور الهيئة في التصدي لأعداء الوطن الذين يستخدمون الإعلام سلاحًا للهدم والتشويه.

 


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